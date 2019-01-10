На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Активность боевиков вчера оставалась на низком уровне

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 9 января 2019 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Максима Прауту.

В Минобороны отметили, что активность боевиков вчера оставалась на низком уровне - зафиксировано 2 обстрела украинских позиций со стороны боевиков. Противник вчера не использовал запрещенное Минском вооружение. Вместе с тем, сегодня утром, 10 января, боевики открывали огонь из запрещенных минометов 82-го калибра.

"Вследствие обстрелов со стороны российско-оккупационных войск в течение минувших суток ни один украинский воин не пострадал", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают препятствовать деятельности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как писало РБК-Украина, в связи с осложнением погодных условий и выпадением большого количества снега, представители регионального офиса СММ ОБСЕ обратились к украинской стороне СЦКК с запросом о предоставлении дополнительных гарантий безопасности для обеспечения работы снегоуборочной техники по расчистке участков в районах КПВВ на Донбассе с украинской стороны.