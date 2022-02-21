ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Apple представит больше семи компьютеров Mac в этом году, - bloomberg

Новина українською →
США , Понедельник 21 февраля 2022 12:22
Apple представит больше семи компьютеров Mac в этом году, - bloomberg Фото: Apple представит больше семи компьютеров Mac в этом году (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple готовится представить как минимум семь новых компьютеров Mac в этом году. Часть из них получит новый чип М2.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Стоит отметить, что чип М2 - производительней за М1, впрочем, уступает M1 Pro и M1 Max.

Какие Mac Apple презентует в нынешнем году:

  • Mac mini с чипом M1 Pro;
  • 13-дюймовый MacBook Pro с чипом M2;
  • Mac mini с чипом M2;
  • 24-дюймовый iMac с чипом M2;
  • обновленный MacBook Air с чипом M2;
  • Более крупный iMac Pro с чипами M1 Pro и M1 Max;
  • Mac Pro половинного размера с Apple Silicon.

Более того, Apple готовится к выходу iOS 15.4 - последнего большого обновления перед iOS 16. Анонс запланирован в первой половине марте. Тем временем разработка iOS 16 продвигается гладко, а ее выпуск пока что не сталкивался с какими-либо переносами.

Большую часть устройств покажут уже на презентации, которая ожидается в марте. Также на ней покажут Phone SE третьего поколения и новые планшеты Apple.

Вторая презентация 2022 году запланирована на конец весны или же на начало лета. Возможно, это произойдет на конференции для разработчиков WWDC 2022.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вероятно, гарнитура смешанной реальности от Apple будет предоставлять уникальные функции лишь по подписке. Также компания уже определилась с названием операционной системы для нее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple
NEWS
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
DAILY
Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц