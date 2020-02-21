Сотрудника внутренней безопасности полиции будут судить за вымогательство

Правоохранители направили в суд дело в отношении сотрудника Волынского управления Департамента внутренней безопасности полиции, которого обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным бюро, оперуполномоченный требовал и получил 3 тысячи долларов неправомерной выгоды от фрилансера, которого он обвинил в распространении вредоносного программного обеспечения. Правоохранитель обещал за вознаграждение не передавать информацию о якобы незаконной деятельности в полицию.

Отмечается, что правоохранителя обвинили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В данный момент ГБР направило обвинительный акт в отношении полицейского в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР задержало сотрудника следственного отдела Оболонского управления полиции при получении 1 тысячи долларов взятки от женщины, которая обвинялась в мошенничестве. Следователь обещал за вознаграждение закрыть дело.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве задержали работника Управления патрульной полиции и его сообщника за вымогательство 150 тыс. долларов. Правоохранитель угрожал частному предпринимателю.

Кроме того, ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении полицейского из батальона Управления патрульной полиции в Ровенской области за получение взятки в размере 2 тысяч долларов.