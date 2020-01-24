В Киеве полицейского задержали на вымогательстве 150 тыс. долларов

Фото: задержание взяточника (dbr.gov.ua)

Задержание произошло во время получения части суммы

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали работника Управления патрульной полиции в Киеве и его подельника за вымогательство 150 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, в конце 2019 года частному предпринимателю стали поступать от неизвестных лиц смс с угрозами физической расправы. Патрульный и его знакомый предложили предпринимателю якобы решить его проблемы с угрозами за денежное вознаграждение в сумме 150 тыс. долларов.

Полицейского и его сообщника задержали 23 января во время получения части суммы вымогательства в размере 40 тыс. долларов.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и сообщения о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области следователи государственного бюро расследований (ГБР) задержали полицейского и экс-полицейского за разбойное нападение на дом пенсионеров.

РБК-Украина писало, что ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении полицейского батальона Управления патрульной полиции в Ровенской области за получение взятки в размере 2 тысяч долларов.