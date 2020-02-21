Співробітника внутрішньої безпеки поліції судитимуть за вимагання

Правоохоронці скерували до суду справу щодо співробітника Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції, якого звинувачують у вимаганні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними бюро, оперуповноважений вимагав та одержав 3 тисячі доларів неправомірної вигоди від фрілансера, якого він звинуватив у поширенні шкідливого програмного забезпечення. Правоохоронець обіцяв за винагороду не передавати інформацію про нібито незаконну діяльність в поліцію.

Зазначається, що правоохоронця звинуватили у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі ДБР скерувало обвинувальний акт щодо поліцейського до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР затримало співробітника слідчого відділу Оболонського управління поліції за отримання 1 тисячі доларів хабаря від жінки, яка звинувачувалася в шахрайстві. Слідчий обіцяв за винагороду закрити справу.

Також РБК-Україна писало, що у Києві затримали працівника Управління патрульної поліції та його спільника за вимагання 150 тис. доларів. Правоохоронець погрожував приватному підприємцю.

Крім того, ДБР направило до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського з батальйону Управління патрульної поліції в Рівненській області за отримання хабаря у розмірі 2 тисяч доларів.