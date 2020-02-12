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В Киеве следователь получил взятку за закрытие уголовного дела

Новости » Общество     12.02.2020 - 17:21
В Киеве следователь получил взятку за закрытие уголовного дела
Иллюстративное фото (УНИАН)

Следователь получил тысячу долларов взятки

Государственное бюро расследований задержало сотрудника следственного отдела Оболонского управления полиции в Киеве за получении взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщалось, что следователя задержали во время получения одной тысячи долларов взятки от женщины, которая обвинялась в мошенничестве. За это следователь обещал закрыть уголовное дело.

"Следователь требовал у гражданки неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США, за непривлечение ее к уголовной ответственности за мошенничество - получение кредита в магазине с использованием поддельного паспорта", - сообщили в ГБР.

На данный момент решается вопрос о сообщении следователю о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды). В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее РБК-Украина писало, во Львовской области полицейских заподозрили в сбыте наркотиков. В частности, подозревается заместитель начальника одного из райотделов и его подчиненный.

Также сообщалось, что в Винницкой области депутата одного из местных горсоветов задержали получении части взятки в размере 20 тысяч долларов.

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