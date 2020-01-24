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В Ровенской области патрульный требовал взятку за закрытие дела

Новости » Общество     24.01.2020 - 10:51
В Ровенской области патрульный требовал взятку за закрытие дела
Иллюстративное фото (УНИАН)

Полицейскому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении полицейского батальона Управления патрульной полиции в Ровенской области за получение взятки в размере 2 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что суд применил к полицейскому меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Следствием установлено, что полицейский требовал и получил от гражданки неправомерную выгоду в размере 2 тысяч долларов за влияние на принятие следователем полиции решение о закрытии уголовного производства в отношении ее сына", - сообщили в ГБР.

Правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Полтаве задержали одного из заместителей начальника оперативного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области на взятке в 85 тысяч долларов. Налоговик обещал за взятку освободить харьковского бизнесмена от уголовной ответственности.

Также сообщалось, что в Донецкой области двух полицейских подозревают в присвоении и незаконной реализации арестованных судом вещественных доказательств. Правоохранители незаконно реализовали доказательства на 125 тысяч грн.

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