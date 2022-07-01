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Собирали разведданные по обороне Киева. СБУ задержала российских агентов

Новина українською →
Киев, Пятница 01 июля 2022 14:41
Собирали разведданные по обороне Киева. СБУ задержала российских агентов Фото: СБУ задержала российских агентов (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала российскую агентурную сеть в Киеве. Шпионы РФ собирали разведданные по обороне столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В результате оперативных действий задержаны 4 российских агента. Они разведывали позиции ВСУ, геолокацию стратегических объектов, а также призывали украинцев поддержать оккупантов. Вражеская группа была сформирована кадровым сотрудником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведения взрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Донцев состоял в составе оккупационной группировки России на территории Киевской и Черниговской областей и координировал деятельность российских агентов.

Отмечается, что агентурная группа была активирована в начале полномасштабного вторжения РФ.

Так, двое жителей Киева разведывали позиции ВСУ и расположение объектов критической инфраструктуры. Еще один житель столицы, оказавшийся бывшим сотрудником правоохранительных органов Донецкой области, отвечал за информационную пропаганду, которая распространялась через интернет-платформу.

В ходе обысков у злоумышленников нашли пророссийскую символику, средства связи и электронные носители с информацией.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрениях по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях ВП) УК Украины. Шпионы находятся под стражей.

Напомним, ранее украинские спецслужбы разоблачили российскую агентуру ФСБ, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Агентная сеть вела разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

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