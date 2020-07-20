У сотрудника Шевченковского райсуда Киева выявили COVID-19

Фот: у сотрудника Шевченковского райсуда обнаружили коронавирус (УНИАН)

Суд работает в штатном режиме

У сотрудника Шевченковского районного суда города Киева обнаружили COVID-19. Работников, которые контактировали с инфицированным, отправили на самоизоляцию с последующим тестированием на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сейчас руководством решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде.

При этом отмечается, что Шевченковский суд продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что у сотрудника ВАКС выявили коронавирус.

Кроме того, в Украине выявили 651 новый случай коронавируса.