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У сотрудника Шевченковского райсуда Киева выявили COVID-19

Понедельник 20 июля 2020 17:32
У сотрудника Шевченковского райсуда Киева выявили COVID-19
Фот: у сотрудника Шевченковского райсуда обнаружили коронавирус (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Суд работает в штатном режиме

У сотрудника Шевченковского районного суда города Киева обнаружили COVID-19. Работников, которые контактировали с инфицированным, отправили на самоизоляцию с последующим тестированием на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сейчас руководством решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде.

При этом отмечается, что Шевченковский суд продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что у сотрудника ВАКС выявили коронавирус.

Кроме того, в Украине выявили 651 новый случай коронавируса.

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