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В Украине резкий спад числа зараженных коронавирусом

Киев, Понедельник 20 июля 2020 09:18
В Украине резкий спад числа зараженных коронавирусом
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине уже более 59 тысяч зараженных

По состоянию на 20 июля в Украине выявили 651 новый случай коронавируса, что на 80 случаев меньше, чем вчера. Больше всего инфицированных зафиксировали во Львовской, Закарпатской областях и Киеве.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 560 человек, а общее количество составляет 31 439. Это более половины от числа зараженных.

Также за вчера умерли еще 13 человек от вируса. Общее количество смертельных случаев составляет 1498.

Отметим, по вчерашней статистике в Украине был 731 новый случай коронавируса, а за день до этого 847.

Напомним, в Бердянске произошла вспышка коронавируса на подстанции скорой медицинской помощи.

Кроме того, вспышку COVID-19 зафиксировали в одном из кафе курортного поселка Рыбаковка в Николаевской области.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе произошла вспышка коронавируса в детдоме.

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