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У співробітника Шевченківського райсуду Києва виявили COVID-19

Понеділок 20 липня 2020 17:32
У співробітника Шевченківського райсуду Києва виявили COVID-19
Фоп: у співробітника Шевченківського райсуду виявили коронавірус (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Суд працює у штатному режимі

У співробітника Шевченківського районного суду міста Києва виявили COVID-19. Працівників, які контактували з інфікованим, відправили на самоізоляцію з подальшим тестуванням на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зараз керівництвом вирішується питання про проведення дезинфікуючих і профілактичних заходів у суді.

При цьому наголошується, що Шевченківський суд продовжує працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у співробітника ВАКС виявили коронавірус.

Крім того, в Україні виявили 651 новий випадок коронавіруса.

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