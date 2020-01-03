Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении наркотиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У чиновницы изъяли таблетки метадона

Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что во время обыска по месту ее проживания в пгт Бородянка Киевской области обнаружено и изъято 30 таблеток метадона.

Противоправную деятельность удалось пресечь благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили в правоохранительные органы о возможных фактах сбыта наркотиков.

"Задержанная должность прокурора никогда не занимала и на время противоправной деятельности в Офис Генерального прокурора не была переведена", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали военнослужащего одной из военных частей Винницкой области во время сбыта им психотропного вещества - амфетамина.

РБК-Украина писало, что следователи ГБР задержали инспектора тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, который продавал наркотические вещества.