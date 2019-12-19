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В Виннице военнослужащего задержали на сбыте наркотиков

Новости » Общество     19.12.2019 - 11:36
В Виннице военнослужащего задержали на сбыте наркотиков
Фото: изъятые наркотики (dbr.gov.ua)

У него дома изъяли расфасованные наркотики

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали военнослужащего одной из военных частей Винницкой области во время сбыта им психотропного вещества - амфетамина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, военнослужащий совместно с гражданскими наладили схему продажи амфетамина на территории Винницы и Винницкой области.

Во время обысков по месту жительства военнослужащего следователи ГБР изъяли пакеты с расфасованным веществом, внешне похожей на наркотическое.

Фото: изъятые наркотики (dbr.gov.ru)

Военнослужащего задержали во время незаконного сбыта амфетамина. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Квалификация: незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее следователи ГБР задержали инспектора тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, который продавал наркотические вещества.

РБК-Украина писало, что полицейские разоблачили сеть наркоторговцев в Мариуполе и изъяли наркотиков на 1,5 млн гривен.

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