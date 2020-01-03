Співробітника канцелярії ГПУ затримали на розповсюдженні наркотиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У чиновниці вилучили таблетки метадону

Правоохоронці затримали спеціаліста канцелярії Генеральної прокуратури України за підозрою у збуті наркотичного засобу - метадону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що під час обшуку за місцем її проживання у смт Бородянка Київської області виявлено та вилучено 30 таблеток метадону.

Протиправну діяльність вдалося припинити завдяки пильності місцевих мешканців, які повідомили правоохоронні органи про можливі факти збуту наркотиків.

"Затримана посаду прокурора ніколи не обіймала і на час стверджуваної протиправної діяльності в Офіс Генерального прокурора не була переведена", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали військовослужбовця однієї із військових частин Вінничини під час збуту ним психотропної речовини - амфетаміну.

РБК-Україна писало, що слідчі ДБР затримали інспектора тренінгового центру Головного управління Національної поліції в Харківській області, який продавав наркотичні речовини.