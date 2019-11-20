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Сотрудник "Нафтогаза" даст показания по делу адвоката Трампа

Новости » Политика     20.11.2019 - 12:40
Сотрудник "Нафтогаза" даст показания по делу адвоката Трампа
Фото: Андрей Фаворов (РБК-Украина)

Фаворов даст показания по делу Джулиани

Один из топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов даст показания в деле Руди Джулиани, адвоката президента США Дональда Трампа. Об этом пишет AP.

Сообщается, что Фаворов даст показания в рамках дела Джулиани и двух его бизнес-партнеров Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Адвокат топ-менеджера "Нафтогаза" подтвердил, что Фаворов, который имеет также американское гражданство, добровольно встретится с прокурорами.

Напомним, ранее сообщалось, что федеральная прокуратура начала расследование в отношении Джулиани. Его бизнес-партнеров Парнаса и Фрумана обвиняют в незаконном лоббировании и других нарушениях. В частности, они и Джулиани участвовали во встречах с украинскими чиновниками, на которых поднимались вопросы расследования деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера в Украине.

Также сообщалось, что Парнас и Фруман предложили Фаворову партнерство в области экспорта американского сжиженного газа в Украину. Кроме того, якобы обсуждалась возможность отставки главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначения Фаворова на его место.

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