Джулиани управлял неофициальным каналом связи с Украиной, - Тейлор

Фото: Уильям Тейлор (twitter.com / OpinionEng)

Через неофициальный канал связи вели переговоры Курт Волкер, Гордон Сондленд и Рик Перри

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани управлял отдельным "нерегулярным" каналом связи с правительством Украины. Об этом он сказал во время публичных слушаний в Конгрессе в рамках импичмента Трампа, передает РБК-Украина.

В своем вступительном слове Тейлор выразил уверенность в том, что исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни был неотъемлемой частью "нерегулярного" канала общения между представителями Белого дома и Украины. Также он добавил, что украинцы "были готовы двигаться вперед" в расследовании, которое требовал Вашингтон.

Кроме Малвейни, через этот неофициальный канал связи с Украиной вели переговоры бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, посол в Европейском союзе Гордон Сондленд и министр энергетики Рик Перри.

Временно поверенный США подтвердил свою убежденность в том, что предполагаемая встреча между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским была обусловлена началом расследований по делу Burisma и предполагаемого вмешательства Украины в президентские выборы в 2016 году.

"К середине июля мне стало понятно, что встреча, к которой стремился президент Зеленский, была обусловлена ​​расследованиями против Burisma и предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США 2016 года", - заявил Тейлор.

Перші публічні слухання про імпічмент Трампа у Конгресі США 2 Перші публічні слухання про імпічмент президента Трампа в Конгресі: доповідають очільник дипмісії США в Україні Вільям Тейлор і заступник держсекретаря Джордж Кент. Пояснюємо,чому ці свідчення важливі для України та чим вони загрожують Трампу Опубліковано hromadske.ua Середа, 13 листопада 2019 р.

Напомним, в Конгрессе США начались первые открытые показания о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Сеодня докладывали глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор и заместитель государственного секретаря Джордж Кент.

Отметим, в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.