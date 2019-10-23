Приближенные Джулиани не признали вмешательство в дела Украины

Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Сообщников Джулиани обвиняют в причастности в отстранении посла США в Украине

В США прокуроры вынесли обвинения близким к адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани бизнесменам Игорю Фруману и Льву Парнасу, которых подозревают в помощи при отстранении посла США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что федеральные прокуроры обвинили Парнаса и Фрумана в том, что они использовали подставную компанию для пожертвования 325 тыс. долларов в пользу комитета президента США Дональда Трампа, и сбора денег для бывшего конгрессмена Техаса Пита Сешнса в рамках попытки заставить Трампа отстранить посла США в Украине Мари Йованович. Кроме этого прокуроры изучают взаимодействие Джулиани с Парнасом и Фруманом.

Во время судебного заседания Парнас и Фруман отказались признавать себя виновными.

Напомним, Фрумана и Парнаса арестовали в США 9 октября. Изначально их подозревали в нарушении правил финансирования избирательных кампаний Трампа.

Также РБК-Украина писало, что Лев Парнас и Игорь Фруман, приближенные адвоката американского президента Руди Джулиани, работали в интересах экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко.