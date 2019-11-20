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Співробітник "Нафтогазу" дасть свідчення у справі адвоката Трампа

Новини » Політика     20.11.2019 - 12:40
Співробітник "Нафтогазу" дасть свідчення у справі адвоката Трампа
Фото: Андрій Фаворов (РБК-Україна)

Фаворов дасть свідчення у справі Джуліані

Один з топ-менеджерів НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов дасть свідчення у справі Руді Джуліані, адвоката президента США Дональда Трампа. Про це пише AP.

Повідомляється, що Фаворов дасть свідчення в рамках справи Джуліані і двох його бізнес-партнерів Лева Парнаса та Ігоря Фрумана. Адвокат топ-менеджера "Нафтогазу" підтвердив, що Фаворов, який має американське громадянство, добровільно зустрінеться з прокурорами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що федеральна прокуратура почала розслідування щодо Джуліані. Його бізнес-партнерів Парнаса і Фрумана звинувачують у незаконному лобіюванні та інших порушеннях. Зокрема, вони і Джуліані брали участь у зустрічах з українськими чиновниками, на яких піднімалися питання розслідування діяльності колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера в Україні.

Також повідомлялося, що Парнас і Фруман запропонували Фаворову партнерство в області експорту американського скрапленого газу в Україну. Крім того, нібито обговорювалася можливість відставки глави правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва і призначення Фаворова на його місце.

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