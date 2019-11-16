В США выясняют, имел Джулиани выгоду от газовых проектов в Украине

Фото: Руди Джулиани (GettyImages)

Дело против Джулиани может включать обвинения в нарушении законов против подкупа иностранных должностных лиц или даже заговора, что представляет серьезную угрозу Трампу

Федеральная прокуратура начала расследование в отношении Руди Джулиани, личного адвоката президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что прокуроры изучают возможность финансовых нарушений со стороны Джулиани и обоснованность отсутствия его регистрации в качестве иностранного агента.

Дело против Джулиани может также включать обвинения в нарушении законов против подкупа иностранных должностных лиц или даже заговора, что представляет серьезную угрозу Трампу.

Другие источники агентства отметили, что деятельностью Джулиани также заинтересовалась контрразведка США.

Мими Рока, бывший федеральный прокурор в Южном округе Нью-Йорка, заявила Bloomberg, что "не удивится", если Джулиани будет предъявлено обвинение в результате федерального расследования.

Кроме того, газета Wall Street Journal сообщила, что федеральные прокуроры в Нью-Йорке расследуют, получал ли Джулиани выгоду от газового бизнеса в Украине, который поддерживали его клиенты.

По данным источников WSJ, подозреваемые в совершении преступления Лев Парнас и Игорь Фруман проталкивали проект трубопровода из Польши в Украину для транспортировки американского природного газа. При этом заявляли, что он имеет поддержку администрации Трампа.

Как сообщил один из источников, Парнас и Фруман заявили украинским чиновникам, что Джулиани является партнером в этом проект, который реализует их компания Global Energy Producers. Другой источник заявил, что бизнесмены рассматривали Джулиани скорее как возможного инвестора в их компанию.

Джулиани, по данным WSJ, решительно отрицает какую-либо связь с компанией Парнаса и Фрумана или причастность к рекламе проекта прокладки трубопровода. "У меня нет никакого личного интереса в каком-либо бизнесе в Украине", - сказал он интервью газете.

Отмечается, что Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, стал ключевой фигурой в расследовании импичмента Трампа. Законодатели также изучают, какую роль Джулиани сыграл в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследования деятельности политических конкурентов Трампа.

Напомним, в Конгрессе США начались первые открытые показания о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Сеодня докладывали глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор и заместитель государственного секретаря Джордж Кент.

Как известно, в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.