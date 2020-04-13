ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сотрудник Еврокомиссии умер от COVID-19

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 20:14
Сотрудник Еврокомиссии умер от COVID-19
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/secdef)

Это первый случай смерти от коронавируса среди сотрудников Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что от коронавируса умер сотрудник генерального директората Европейской комиссии по исследованиям и инновациям. Об этом она сообщила в Twitter.

Это первый случай смерти от коронавируса среди сотрудников Еврокомиссии.

"Я с глубокой скорбью сообщаю о смерти в воскресенье преданного сотрудника Еврокомиссии, который заразился коронавирусом. Я приношу мои искренние соболезнования его семье, мои мысли также с его коллегами из Европейского совета по научным исследованиям и генерального директората по научным исследованиям", - сообщила фон дер Ляен.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения подписала соглашения со 130 производителями, которые будут работать над вакциной против вируса COVID-19. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, на сегодня над разработкой вакцины работают ежедневно сотни человек по всему миру.

Кроме того, Евросоюз решил учредить военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом. Подчеркивается, что это будет сделано в полной координации с НАТО.

Также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что между государствами-членами ЕС ведутся переговоры о том, как действовать после Пасхи.

В ВОЗ заявили, что медицинские маски станут новой нормой жизни В Украине открыли 56 уголовных производств из-за нарушения карантина
Новости Украины ЕврокомиссияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь