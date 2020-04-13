Сотрудник Еврокомиссии умер от COVID-19

Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/secdef)

Это первый случай смерти от коронавируса среди сотрудников Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что от коронавируса умер сотрудник генерального директората Европейской комиссии по исследованиям и инновациям. Об этом она сообщила в Twitter.

Это первый случай смерти от коронавируса среди сотрудников Еврокомиссии.

"Я с глубокой скорбью сообщаю о смерти в воскресенье преданного сотрудника Еврокомиссии, который заразился коронавирусом. Я приношу мои искренние соболезнования его семье, мои мысли также с его коллегами из Европейского совета по научным исследованиям и генерального директората по научным исследованиям", - сообщила фон дер Ляен.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения подписала соглашения со 130 производителями, которые будут работать над вакциной против вируса COVID-19. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, на сегодня над разработкой вакцины работают ежедневно сотни человек по всему миру.

Кроме того, Евросоюз решил учредить военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом. Подчеркивается, что это будет сделано в полной координации с НАТО.

Также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что между государствами-членами ЕС ведутся переговоры о том, как действовать после Пасхи.