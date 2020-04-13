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Співробітник Єврокомісії помер від COVID-19

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 20:14
Співробітник Єврокомісії помер від COVID-19
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/secdef)

Це перший випадок смерті від коронавірусу серед співробітників Єврокомісії

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що від коронавірусу помер співробітник генерального директорату Європейської комісії з досліджень та інновацій. Про це вона повідомила в Twitter.

Це перший випадок смерті від коронавірусу серед співробітників Єврокомісії.

"Я з глибокою скорботою повідомляю про смерть у неділю відданого працівника Єврокомісії, який заразився коронавірусом. Я приношу мої щирі співчуття його родині, мої думки також з його колегами з Європейської ради з наукових досліджень і генерального директорату з науковим дослідженням", - повідомила фон дер Ляен.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я підписала угоди зі 130 виробниками, які будуть працювати над вакциною проти вірусу COVID-19. За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, на сьогодні над розробкою вакцини працюють щодня сотні людей по всьому світу.

Крім того, Євросоюз вирішив заснувати військову оперативну групу для боротьби з коронавірусом. Підкреслюється, що це буде зроблено у повній координації з НАТО.

Також президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про те, що між державами-членами ЄС ведуться переговори про те, як діяти після Великодня.

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