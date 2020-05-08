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Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 19:47
Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом
Фото: вице-президент США Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

Майк Пенс должен был совершить поездку в Айову, однако из-за сообщения некоторым сотрудникам его аппарата пришлось покинуть борт самолета

Сотрудник аппарата вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса получил положительный результат на коронавирус. Данную информацию подтвердил высокопоставленный представитель администрации телеканалу NBC News.

Вице-президент США планировал отправиться в Де-Мойн, штат Айова, утром, но его отъезд с авиабазы ​​Эндрюс, был отложен почти на час, так как сотрудники получили информацию о положительном тесте. Несколько сотрудников аппарата высадили из перед взлетом.

Ранее положительный результат на COVID-19 получил личный камердинер американского президента Дональда Трампа.Майк Пенс

Отметим, что это уже не первый сотрудник аппарата американского вице-президента, который заразился коронавирусом. Однако Пенс не имел тесного контакта с инфицированным.

Но для уверенности Майк Пенс и его супруга уже сдавали тест на COVID-19 в конце марта. Их тесты оказались отрицательными.

Напомним, безработица в США в апреле обновила рекорд с 1940 года и подскочила до отметки в 14,7% по сравнению с мартовским показателем в 4,4%.

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКоронавирус
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