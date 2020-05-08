Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

Майк Пенс должен был совершить поездку в Айову, однако из-за сообщения некоторым сотрудникам его аппарата пришлось покинуть борт самолета
Сотрудник аппарата вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса получил положительный результат на коронавирус. Данную информацию подтвердил высокопоставленный представитель администрации телеканалу NBC News.
Вице-президент США планировал отправиться в Де-Мойн, штат Айова, утром, но его отъезд с авиабазы Эндрюс, был отложен почти на час, так как сотрудники получили информацию о положительном тесте. Несколько сотрудников аппарата высадили из перед взлетом.
Ранее положительный результат на COVID-19 получил личный камердинер американского президента Дональда Трампа.Майк Пенс
Отметим, что это уже не первый сотрудник аппарата американского вице-президента, который заразился коронавирусом. Однако Пенс не имел тесного контакта с инфицированным.
Но для уверенности Майк Пенс и его супруга уже сдавали тест на COVID-19 в конце марта. Их тесты оказались отрицательными.
Напомним, безработица в США в апреле обновила рекорд с 1940 года и подскочила до отметки в 14,7% по сравнению с мартовским показателем в 4,4%.