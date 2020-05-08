Безработица в США в апреле взлетела до рекордных 14,7%

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Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на рекордные 20,5 млн

Безработица в Соединенных Штатах в апреле обновила рекорд с 1940 года и подскочила до отметки в 14,7% по сравнению с мартовским показателем в 4,4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства труда США.

Отмечается, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на рекордные 20,5 миллиона.

Согласно статистике, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние семь недель - с 15 марта по 2 мая - превысило 33 млн.

По данным ведомства, с 26 апреля по 2 мая 3,16 млн американцев обратились за выплатой такого пособия. Эксперты ранее ожидали, что данный показатель составит 3 млн человек. При этом с 19 по 25 апреля было 3,84 млн таких обращений. До принятия в марте мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции еженедельно всего несколько сотен тысяч американцев подавали первичные заявки на пособия по безработице. Обычно в стране ежегодно количество рабочих мест увеличивается на несколько миллионов.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала карантина в США безработными стали свыше 30 млн американцев. В течение шести недель около 30,3 млн американцев подали заявки на пособие по безработице.

Кроме того, что из-за пандемии COVID-19 работу потеряли более 120 млн жителей Индии. Уровень безработицы в стране находится на рекордно высоком уровне - 27,1%, что в четыре раза выше показателей Соединенных Штатов.

Отметим, что Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.