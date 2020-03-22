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Тест Пенса на коронавирус отрицательный

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 04:48
Тест Пенса на коронавирус отрицательный
Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

Он проверился после того, как заболел сотрудник его аппарата

Вице-президент Майк Пенс и его жена Карен Пенс у субботу сделали тест на выявление коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер у Twitter.

Она сообшила, что оба тесты дали отрицательный результат на коронавирус.

"Рада сообщить, что результаты теста COVID-19 оказались отрицательными как для вице-президента Майка Пенса, так и для второй леди Карен Пенс", - написала пресс-секретарь.

Ранее Пенс подтвердил, что он и его жена Карен проверятся на наличие коронавируса.

РБК-Украина писало, что в пятницу стало известно, что сотрудник аппарата Пенса заразился коронавирусом. Однако Пенс и президент США Дональд Трамп не имели с ним тесных контактов.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что сделал тест на выявление коронавируса вечером 13 марта, после того как он встречался с бразильским чиновником, у которого оказался положительный результат на коронавирус.

Ранее американский конгрессмен-республиканец Марио Диас-Баларт от штата Флорида, стал первым членом Конгресса, у которого подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.

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