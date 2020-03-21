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В США коронавирус выявили у сотрудника офиса вице-президента

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 08:21
В США коронавирус выявили у сотрудника офиса вице-президента
Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не контактировали с инфицированным в последнее время

В США сотрудник офиса вице-президента Майка Пенса дал положительный результат во время теста на коронавирус. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что коронавирус был выявлен вечером 20 марта. При этом отмечается, что ни Майк Пенс, ни президент США Дональд Трамп не имели тесного контакта с инфицированным человеком в последние дни.

"Этим вечером мы были уведомлены о том, что член канцелярии вице-президента дал положительный результат на коронавирус. Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не имели тесных контактов с человеком. Дальнейшее отслеживание контактов проводится в соответствии с рекомендациями", - сообщила пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер.

Напомним, ранее в США коронавирус был выявлен у конгрессмена-республиканеца Марио Диас-Баларт от штата Флорида. Он стал первым конгрессменом инфицированным COVID-19.

Также сообщалось, что вечером 13 марта президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус. Результат теста был отрицательным.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в связи с пандемией коронавируса в мире Соединенные Штаты на неопределенный срок приостановили выдачу иммиграционных и неиммиграционных виз во всех посольствах и консульствах США.

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