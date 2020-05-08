Співробітник апарату віце-президента США заразився коронавірусом

Майк Пенс повинен був зробити поїздку в Айову, проте через повідомлення деяким співробітникам його апарату довелося покинути борт літака
Співробітник апарату віце-президента Сполучених Штатів Майка Пенси отримав позитивний результат на коронавірус. Дану інформацію підтвердив високопоставлений представник адміністрації телеканалу NBC News.
Віце-президент США планував відправитися в Де-Мойн, штат Айова, вранці, але його від'їзд з авіабази Ендрюс, був відкладений майже на годину, через те, що співробітники отримали інформацію про позитивний тест. Кілька співробітників апарату висадили перед зльотом.
Раніше позитивний результат на COVID-19 одержав особистий камердинер американського президента Дональда Трампа.Майк Пенс
Зазначимо, що це вже не перший співробітник апарату американського віце-президента, який заразився коронавірусом. Однак Пенс не мав тісного контакту з інфікованим.
Але для впевненості Майк Пенс і його дружина вже здавали тест на COVID-19 в кінці березня. Їх тести виявилися негативними.
Нагадаємо, безробіття у США у квітні оновила рекорд з 1940 року і підскочила до відмітки 14,7% у порівнянні з березневим показником у 4,4%.