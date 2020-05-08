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Співробітник апарату віце-президента США заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 19:47
Співробітник апарату віце-президента США заразився коронавірусом
Фото: віце-президент США Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

Майк Пенс повинен був зробити поїздку в Айову, проте через повідомлення деяким співробітникам його апарату довелося покинути борт літака

Співробітник апарату віце-президента Сполучених Штатів Майка Пенси отримав позитивний результат на коронавірус. Дану інформацію підтвердив високопоставлений представник адміністрації телеканалу NBC News.

Віце-президент США планував відправитися в Де-Мойн, штат Айова, вранці, але його від'їзд з авіабази Ендрюс, був відкладений майже на годину, через те, що співробітники отримали інформацію про позитивний тест. Кілька співробітників апарату висадили перед зльотом.

Раніше позитивний результат на COVID-19 одержав особистий камердинер американського президента Дональда Трампа.Майк Пенс

Зазначимо, що це вже не перший співробітник апарату американського віце-президента, який заразився коронавірусом. Однак Пенс не мав тісного контакту з інфікованим.

Але для впевненості Майк Пенс і його дружина вже здавали тест на COVID-19 в кінці березня. Їх тести виявилися негативними.

Нагадаємо, безробіття у США у квітні оновила рекорд з 1940 року і підскочила до відмітки 14,7% у порівнянні з березневим показником у 4,4%.

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКоронавірус
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