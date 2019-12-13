Сотрудничество Украины и Грузии необходимо развивать на уровне парламентов, - Разумков

Фото: Дмитрий Разумков (rada.gov.ua)

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков и премьер Грузии Георгий Ґахариа обсудили углубление сотрудничества между странами

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что взаимодействие Украины и Грузии необходимо развивать на уровне парламентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рады.

Так, Разумков провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Ґахарией.

"Во время встречи они обсудили вопросы дальнейшей активизации сотрудничества между странами и перспективы развития дипломатических платформ, членами которых являются Украина и Грузия... Дмитрий Разумков отметил, что взаимодействие между странами необходимо развивать как на уровне парламентов, так и по другим направлениям. Одним из действенных и эффективных механизмов сотрудничества, по его словам, являются парламентские группы дружбы", - указано в сообщении.

Кроме того, Разумков поддержал предложение грузинского премьера по укреплению контактов и обмена опытом в вопросах проведения реформ.

"Ґахариа заверил в готовности и в дальнейшем поддерживать украинский народ и предложил создать коалицию за развитие без агрессии для защиты базовых интересов стран", - отмечается в сообщении.

Напомним, как анонсировалось ранее, 12 декабря Украину посетят главы правительств Грузии, Молдовы и Азербайджана для участия в саммите глав правительств стран-участниц Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ. Делегацию Грузии возглавит премьер-министр Георгий Гахариа.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину был отложен на следующий год по просьбе украинской стороны.