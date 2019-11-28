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Президент Грузии отложила визит в Украину

Новости » Политика     28.11.2019 - 21:39
Президент Грузии отложила визит в Украину
Фото: Саломе Зурабишвили (2020news.ge)

Визит был отложен по просьбе украинской стороны

Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину отложен на следующий год по просьбе украинской стороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия.Online".

Как отмечается, что ранее распространилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Грузию.

"Визит президента Украины запланирован не был. В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киев, однако, в связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны, визит отложен на 2020 год", - говорится в сообщении.

Напомним, Пентагон увеличит финансирование программ в Украине и Грузии после сокращения взносов в коллективный бюджет НАТО. Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Швеции, Швейцарии, Грузии и Мексики. Глава государства принял верительные грамоты во время встречи с послами 7 ноября.

Добавим, что администрация президента Грузии Саломе Зурабишвили завершила работу над новыми правилами помиловании осужденных. В ходе разработки документа были проведены консультации с государственными структурами и экспертами.

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