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Украину посетят главы правительств Грузии, Молдовы и Азербайджана

Новости » Политика     11.12.2019 - 16:49
Украину посетят главы правительств Грузии, Молдовы и Азербайджана
Иллюстративное фото (пресс-служба Верховной Рады)

В Киеве пройдет саммит ГУАМ

Завтра, 12 декабря, Украину завтра посетят главы правительств Грузии, Молдовы и Азербайджана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что 12 декабря 2019 в Киеве состоится саммит глав правительств стран-участниц Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ. Делегацию Грузии возглавит премьер-министр Георгий Гахария, делегацию Молдовы - премьер-министр Ион Кику, делегацию Азербайджана - вице-премьер-министр Али Ахмедов.

Тема саммита - государственно-частное партнерство в реализации ключевых проектов ГУАМ по содействию торговле и транспортировке.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Азербайджан договорились об активизации двустороннего сотрудничества. Страны также выразили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности.

Ранее также стало известно, что Молдова договорилась с руководством российской компании "Газпром" о поставках газа в обход Украины. По словам молдавского президента Игоря Додона, с "Газпромом" достигли принципиальной договоренности о продлении контракта на поставку природного газа с января 2020 года.

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