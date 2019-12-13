Співпрацю України та Грузії необхідно розвивати на рівні парламентів, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (rada.gov.ua)

Глава українського парламенту Дмитро Разумков та прем'єр Грузії Георгій Ґахаріа обговорили поглиблення співпраці між країнами

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що взаємодію України та Грузії необхідно розвивати на рівні парламентів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради.

Так, Разумков провів зустріч з прем’єр-міністром Грузії Георгієм Ґахарією.

"Під час зустрічі вони обговорили питання подальшої активізації співпраці між країнами та перспективи розвитку дипломатичних платформ, членами яких є Україна і Грузія… Дмитро Разумков наголосив, що взаємодію між країнами необхідно розвивати як на рівні парламентів, так і за іншими напрямами. Одним із дієвих і ефективних механізмів співпраці, за його словами, є парламентські групи дружби", - вказано у повідомленні.

Крім того, Разумков підтримав пропозицію грузинського прем'єра щодо зміцнення контактів та обміну досвідом у питаннях проведення реформ.

"Ґахаріа запевнив у готовності і надалі підтримувати український народ та запропонував створити коаліцію за розвиток без агресії для захисту базових інтересів країн", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, як анонсувалося раніше, 12 грудня Україну відвідають глави урядів Грузії, Молдови та Азербайджану для участі у саміті глав урядів країн-учасниць Організації за демократію і економічний розвиток - ГУАМ. Делегацію Грузії очолить прем'єр-міністр Георгій Гахаріа.

Як писало РБК-Україна, у кінці листопада візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі до України було відкладено на наступний рік на прохання української сторони.