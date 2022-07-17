Сотрудничал с россиянами. В ГБР рассказали подробности задержания экс-главы СБУ в Крыму

Правоохранители в ходе операции задержали действующего сотрудника Службы безопасности Украины, работавшего на спецслужбы Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований .

В ГБР отмечают, что против него собрано достаточное количество доказательств для сообщения ему о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27,

"Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства", - рассказали в ГБР.

деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины.

Напомним, ранее мы писали, что, по данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали бывшего начальника управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича.

Также, по данным источников, Кулинич на момент задержания был помощником главы Службы безопасности Ивана Баканова.

Как известно, на фоне масштабной инспекции в рядах правоохранительных органов из-за вторжения России президент Украины Владимир Зеленский уволил Кулинича и назначил на его место Александра Власенко. Кулинич занимал должность с октября 2020 года.

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