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Співпрацював з росіянами. У ДБР розповіли подробиці затримання екс-голови СБУ в Криму

Фото: у ДБР розповіли подробиці затримання екс-голови СБУ в Криму (dbr.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Правоохоронці в ході операції затримали діючого співробітника Служби безпеки України, який працював на спецслужби Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України.

діяльності злочинної організації, яка займалася розвідувальною та підривною діяльністю проти України.

"Дії угруповання завдавали шкоди суверенітету, територіальній цілісності і недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави", - розповіли в ДБР.

У ДБР зазначають, що проти нього зібрано достатню кількість доказів для повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ньому), ч. 1 ст .111 (держзрада), ч. 5 ст. 27,

Нагадаємо, раніше ми писали, що, за даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, Служба безпеки України та Держбюро розслідувань затримали колишнього начальника управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча.

Також, за даними джерел, Кулінич на момент затримання був помічником голови Служби безпеки Івана Баканова.

Як відомо, на тлі масштабної інспекції в лавах правоохоронних органів через вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський звільнив Кулініча і призначив на його місце Олександра Власенка. Кулініч обіймав посаду з жовтня 2020 року.

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