Полетят головы? Зеленский рассказал об инспекции силовиков из-за войны

В Украине проводят инспекцию деятельности всех правоохранительных органов в связи с полномасштабным вторжением России в Украину 24 февраля.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по результатам встречи с президентом Молдовы Майи Санду.

"Действительно, у нас происходит инспекция всех правоохранительных органов сейчас, потому что 24-го числа некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись вместо того, чтобы защищать свой народ", - сказал он.

Кроме того, ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский якобы может уволить Ивана Баканова с должности главы СБУ из-за ряда неудачных операций и потерь в Херсоне.

"Если бы я хотел его уволить, то уже бы давно уволил", - так Зеленский прокомментировал слухи об увольнении Баканова.

Он также добавил, что смена руководства любого правоохранительного органа зависит лишь от результата проверки их работы.