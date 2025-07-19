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Сотні знищених дронів та десятки ракет: у ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки

Фото: у Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 19 липня, запустили по Україні 344 дрони та десятки ракет різних типів. Переважну більшість ворожих цілей захисникам неба вдалось знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 19 липня противник атакував 379-ма засобами повітряного нападу:

  • 344 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ (близько 200 з них – "шахеди");
  • 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Воронезької, Курської, Ростовської області РФ, ТОТ Криму);
  • 8 крилатими ракетами Іскандер-К (район пусків - Міллєрово РФ);
  • 15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської області РФ).
  • Зазначається, що ворожий удар відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника:

  • 185 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 7 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 9 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей, тобто локаційно втрачені, або подавлені РЕБ.

Загалом, зафіксовано влучання 5 ракет та 30 ударних дронів у 12 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.

Атака на Україну

У ніч на 19 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Ворог застосував десятки дронів і ракет, атакуючи щонайменше кілька регіонів. Найскладнішою була ситуація в Одесі, де через влучання дронів виникла масштабна пожежа в житловому будинку.

Під удар потрапив і Павлоград на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження інфраструктури та будинків. На щастя, постраждалих не було.

На Сумщині росіяни цілили по Шосткинській громаді. За словами місцевої влади, це була одна з наймасштабніших нічних атак по регіону за останній час.

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