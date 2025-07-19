Сотні знищених дронів та десятки ракет: у ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки

Атака на Україну

У ніч на 19 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Ворог застосував десятки дронів і ракет, атакуючи щонайменше кілька регіонів. Найскладнішою була ситуація в Одесі, де через влучання дронів виникла масштабна пожежа в житловому будинку.

Під удар потрапив і Павлоград на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження інфраструктури та будинків. На щастя, постраждалих не було.

На Сумщині росіяни цілили по Шосткинській громаді. За словами місцевої влади, це була одна з наймасштабніших нічних атак по регіону за останній час.

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