Сотни уничтоженных дронов и десятки ракет: в ВСУ рассказали подробности ночной атаки

Атака на Украину

В ночь на 19 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Враг применил десятки дронов и ракет, атакуя по меньшей мере несколько регионов. Самой сложной была ситуация в Одессе, где из-за попадания дронов возник масштабный пожар в жилом доме.

Под удар попал и Павлоград на Днепропетровщине. В результате атаки зафиксированы повреждения инфраструктуры и домов. К счастью, пострадавших не было.

На Сумщине россияне целились по Шосткинской общине. По словам местных властей, это была одна из самых масштабных ночных атак по региону за последнее время.

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