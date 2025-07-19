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Сотни уничтоженных дронов и десятки ракет: в ВСУ рассказали подробности ночной атаки

Фото: в Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 19 июля, запустили по Украине 344 дрона и десятки ракет различных типов. Подавляющее большинство вражеских целей защитникам неба удалось уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 19 июля противник атаковал 379-ю средствами воздушного нападения:

  • 344 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск РФ (около 200 из них - "шахеды");
  • 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Воронежской, Курской, Ростовской области РФ, ВОТ Крыма);
  • 8 крылатыми ракетами Искандер-К (район пусков - Миллерово РФ);
  • 15 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской области РФ).
  • Отмечается, что вражеский удар отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито 208 средств воздушного нападения противника:

  • 185 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 7 крылатых ракет Искандер-К;
  • 9 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей, то есть локально потеряны, или подавлены РЭБ.

В общем, зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных дронов в 12 локациях, а также падение сбитых - на 7 локациях.

 

Атака на Украину

В ночь на 19 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Враг применил десятки дронов и ракет, атакуя по меньшей мере несколько регионов. Самой сложной была ситуация в Одессе, где из-за попадания дронов возник масштабный пожар в жилом доме.

Под удар попал и Павлоград на Днепропетровщине. В результате атаки зафиксированы повреждения инфраструктуры и домов. К счастью, пострадавших не было.

На Сумщине россияне целились по Шосткинской общине. По словам местных властей, это была одна из самых масштабных ночных атак по региону за последнее время.

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