Сотні збитих цілей, та є "прильоти": у ЗСУ розповіли, як "відпрацювали" нічну атаку РФ

08:47 23.03.2026 Пн
Як цієї ночі відпрацювали українські захисники неба?
aimg Костянтин Широкун
Фото: у ЗСУ розповіли, як "відпрацювали" нічну атаку РФ (Getty Images)

Російські війська вночі атакували України сотнями ударних дронів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Росія за тиждень втратила 8000 солдатів і почала "чистку" командирів, - Зеленський

"У ніч на 23 березня противник атакував 251 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із шести напрямків, близько 150 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 234 ворожих безпілотники.

Також зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Російські війська щоночі атакують Україну, використовуючи безпілотники та ракети різних типів. Як правило, переважну частину ворожих цілей ліквідовують сили ППО.

Зокрема, вчора ввечері, 22 березня, про наслідки ворожого обстрілу повідомляли у кількох громадах Кіровоградської області.

Останнім часом російські окупанти активно використовують дешеві розвідувальні дрони "Молния" для ведення спостереження на фронті. Раніше ворог використовував дорожчі БПЛА - "Орлани", "Зали" і "Суперками", вартість яких доходила до десятків тисяч доларів.

Невідомі дрони атакували один із найбільших нафтових терміналів РФ
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО