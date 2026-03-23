Сотни сбитых целей, и есть "прилеты": в ВСУ рассказали, как "отработали" ночную атаку РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 23 марта противник атаковал 251 ударным БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с шести направлений, около 150 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 234 вражеских беспилотника.

Также зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.