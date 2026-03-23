Сотни сбитых целей, и есть "прилеты": в ВСУ рассказали, как "отработали" ночную атаку РФ

08:47 23.03.2026 Пн
2 мин
Как этой ночью отработали украинские защитники неба?
aimg Константин Широкун
Фото: в ВСУ рассказали, как "отработали" ночную атаку РФ (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали Украину сотнями ударных дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Россия за неделю потеряла 8000 солдат и начала "чистку" командиров, - Зеленский

"В ночь на 23 марта противник атаковал 251 ударным БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с шести направлений, около 150 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 234 вражеских беспилотника.

Также зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Сотни сбитых целей, и есть &quot;прилеты&quot;: в ВСУ рассказали, как &quot;отработали&quot; ночную атаку РФ

Российские войска каждую ночь атакуют Украину, используя беспилотники и ракеты различных типов. Как правило, большую часть вражеских целей ликвидируют силы ПВО.

В частности, вчера вечером, 22 марта, о последствиях вражеского обстрела сообщали в нескольких общинах Кировоградской области.

В последнее время российские оккупанты активно используют дешевые разведывательные дроны "Молния" для ведения наблюдения на фронте. Ранее враг использовал более дорогие БПЛА - "Орланы", "Залы" и "Суперкамы", стоимость которых доходила до десятков тысяч долларов.

