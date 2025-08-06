Сотні заяв від роботодавців? Які "чоловічі" професії обирають українки

Державна служба зайнятості розповіла про експериментальний проект, в межах якого жінки в Україні можуть навчатись на умовно "чоловічі" професії, популярні серед роботодавців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.
Згідно з інформацією Державної служби зайнятості, станом на 1 серпня 2025 року навчання на умовно "чоловічі" професії за експериментальним проектом розпочали вже 625 жінок.
При цьому від роботодавців у рамках проекту ДСЗ з професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені, було отримано понад 350 заяв.
Уточнюється, що завершили таке навчання вже 74 слухачки. 59 із них - працевлаштовані за професією. Ще 551 жінка - проходить навчання.
При цьому серед найбільш популярних професій, на які вчаться жінки, згадуються такі:
У Державній службі зайнятості наголосили, що в цілому йдеться про 31 професію - на які навчає служба зайнятості та які мають найбільший попит у роботодавців.
При цьому серед топ-5 областей за направленням жінок на навчання:
Насамкінець у Державній службі зайнятості розповіли, як можна отримати послугу з навчання.
Для цього роботодавець або жінка (яка бажає навчатися) можуть:
Нагадаємо, раніше у Державній службі зайнятості розповіли, які вакансії стали найпопулярнішими серед роботодавців впродовж поточного 2025 року.
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