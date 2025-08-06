Сотни заявлений от работодателей? Какие "мужские" профессии выбирают украинки

Государственная служба занятости рассказала об экспериментальном проекте, в рамках которого женщины в Украине могут учиться на условно "мужские" профессии, популярные среди работодателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.
Согласно информации Государственной службы занятости, по состоянию на 1 августа 2025 года обучение на условно "мужские" профессии по экспериментальному проекту начали уже 625 женщин.
При этом от работодателей в рамках проекта ГСЗ по профессиональному обучению женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены, было получено более 350 заявлений.
Уточняется, что завершили такое обучение уже 74 слушательницы. 59 из них - трудоустроены по профессии. Еще 551 женщина - проходит обучение.
При этом среди наиболее популярных профессий, на которые учатся женщины, упоминаются такие:
В Государственной службе занятости отметили, что в целом речь идет о 31 профессии - на которые обучает служба занятости и которые пользуются наибольшим спросом у работодателей.
При этом среди топ-5 областей по направлению женщин на обучение:
В завершение в Государственной службе занятости рассказали, как можно получить услугу по обучению.
Для этого работодатель или женщина (желающая учиться) могут:
Напомним, ранее в Государственной службе занятости рассказали, какие вакансии стали самыми популярными среди работодателей в течение текущего 2025 года.
Тем временем мы объясняли, как современные реалии влияют на рынок труда Украины (каковы его основные тенденции, зарплаты и новые тренды).
Читайте также, какие 5 самых странных вакансий предлагали украинцам в этом году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.