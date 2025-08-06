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Сотни заявлений от работодателей? Какие "мужские" профессии выбирают украинки

Украинки во время войны могут выбирать "мужские" профессии, на которые есть спрос (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Государственная служба занятости рассказала об экспериментальном проекте, в рамках которого женщины в Украине могут учиться на условно "мужские" профессии, популярные среди работодателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.

Какие "мужские" профессии - самые популярные среди женщин и работодателей

Согласно информации Государственной службы занятости, по состоянию на 1 августа 2025 года обучение на условно "мужские" профессии по экспериментальному проекту начали уже 625 женщин.

При этом от работодателей в рамках проекта ГСЗ по профессиональному обучению женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены, было получено более 350 заявлений.

Уточняется, что завершили такое обучение уже 74 слушательницы. 59 из них - трудоустроены по профессии. Еще 551 женщина - проходит обучение.

При этом среди наиболее популярных профессий, на которые учатся женщины, упоминаются такие:

  • станочница деревообрабатывающих станков (было подано 225 заявок);
  • трактористка (127 заявок);
  • оператор котельной (117 заявок);
  • водитель погрузчика (более 40 заявок);
  • водитель троллейбуса (20 заявок);
  • слесарь-ремонтница (20 заявок).

Скольким профессиям обучают женщин и как получить такую услугу

В Государственной службе занятости отметили, что в целом речь идет о 31 профессии - на которые обучает служба занятости и которые пользуются наибольшим спросом у работодателей.

При этом среди топ-5 областей по направлению женщин на обучение:

  • Ивано-Франковская - 70 человек;
  • Житомирская - 59 человек;
  • Ровенская - 55 человек;
  • Днепропетровская - 50 человек;
  • Харьковская - 45 человек.

В завершение в Государственной службе занятости рассказали, как можно получить услугу по обучению.

Для этого работодатель или женщина (желающая учиться) могут:

  • либо подать заявку онлайн - на сайте ГСЗ;
  • либо офлайн - в ближайшем центре занятости.

Напомним, ранее в Государственной службе занятости рассказали, какие вакансии стали самыми популярными среди работодателей в течение текущего 2025 года.

Тем временем мы объясняли, как современные реалии влияют на рынок труда Украины (каковы его основные тенденции, зарплаты и новые тренды).

Читайте также, какие 5 самых странных вакансий предлагали украинцам в этом году.

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