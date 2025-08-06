Сотни заявлений от работодателей? Какие "мужские" профессии выбирают украинки

Какие "мужские" профессии - самые популярные среди женщин и работодателей

Согласно информации Государственной службы занятости, по состоянию на 1 августа 2025 года обучение на условно "мужские" профессии по экспериментальному проекту начали уже 625 женщин.

При этом от работодателей в рамках проекта ГСЗ по профессиональному обучению женщин для трудоустройства в сферах, где они были традиционно недостаточно представлены, было получено более 350 заявлений.

Уточняется, что завершили такое обучение уже 74 слушательницы. 59 из них - трудоустроены по профессии. Еще 551 женщина - проходит обучение.

При этом среди наиболее популярных профессий, на которые учатся женщины, упоминаются такие:

станочница деревообрабатывающих станков (было подано 225 заявок);

трактористка (127 заявок);

оператор котельной (117 заявок);

водитель погрузчика (более 40 заявок);

водитель троллейбуса (20 заявок);

слесарь-ремонтница (20 заявок).

Скольким профессиям обучают женщин и как получить такую услугу

В Государственной службе занятости отметили, что в целом речь идет о 31 профессии - на которые обучает служба занятости и которые пользуются наибольшим спросом у работодателей.

При этом среди топ-5 областей по направлению женщин на обучение:

Ивано-Франковская - 70 человек;

Житомирская - 59 человек;

Ровенская - 55 человек;

Днепропетровская - 50 человек;

Харьковская - 45 человек.

В завершение в Государственной службе занятости рассказали, как можно получить услугу по обучению.

Для этого работодатель или женщина (желающая учиться) могут: