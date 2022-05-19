ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сотни военных. Красный Крест начал регистрацию эвакуированных с "Азовстали"

Новина українською →
Киев, Четверг 19 мая 2022 13:03
Сотни военных. Красный Крест начал регистрацию эвакуированных с "Азовстали" Фото: Красный Крест начал регистрацию эвакуированных с "Азовстали" (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Команда Международного комитета Красного начала регистрировать военнослужащих, покидающих завод "Азовсталь", включая раненых. Уже зарегистрированы сотни украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МККК.

"Процесс регистрации, которому содействовал МККК, включает в себя заполнение человеком формы с личными данными, такими как имя, дата рождения и ближайший родственник. Эта информация позволяет МККК отслеживать тех, кто попал в плен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями", - говорится в сообщении.

В Красном Кресте подчеркнули, что не занимаются транспортировкой военнопленных в места их содержания.

Согласно мандату, предоставленному Красному Кресту государствами согласно Женевским конвенциям 1949 года, представители организации должны иметь немедленный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания.

Напомним, 16 мая началось спасение военных из "Азовстали". В Минобороны заявляли, что в медучреждение во временно оккупированном Новоазовске было эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи, а еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

Также сообщалось, что в Мариуполе на территории "Азовстали" все еще остаются украинские военные, а значит операция по спасению которых будет продолжена.

По данным комбрига Нацгвардии, на территории заблокированного российскими оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе - около 600 раненых украинских военных. 40 из них - в тяжелом состоянии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Мариуполь Красный Крест Война России против Украины
NEWS
Второсортное отношение. Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, - Кулеба
Второсортное отношение. Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС, - Кулеба
DAILY
Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ