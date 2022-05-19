Сотні військових. Червоний Хрест почав реєстрацію евакуйованих з "Азовсталі"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МКЧХ .

"Процес реєстрації, якому сприяв МКЧХ, містить заповнення людиною форми з особистими даними, такими як ім'я, дата народження і найближчий родич. Ця інформація дозволяє МКЧХ відстежувати тих, хто потрапив у полон, і допомагати їм підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями", - йдеться в повідомленні.

У Червоному Хресті підкреслили, що не займаються транспортуванням військовополонених в місця їх утримання.

Згідно з мандатом, наданим Червоному Хресту державами згідно з Женевськими конвенціями 1949 року, представники організації повинні мати негайний доступ до всіх військовополонених у всіх місцях їх утримання.