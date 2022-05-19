Сотні військових. Червоний Хрест почав реєстрацію евакуйованих з "Азовсталі"
Команда Міжнародного Комітету Червоного почала реєструвати військовослужбовців, які залишають завод "Азовсталь", включаючи поранених. Вже зареєстровані сотні українських військовополонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МКЧХ.
"Процес реєстрації, якому сприяв МКЧХ, містить заповнення людиною форми з особистими даними, такими як ім'я, дата народження і найближчий родич. Ця інформація дозволяє МКЧХ відстежувати тих, хто потрапив у полон, і допомагати їм підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями", - йдеться в повідомленні.
У Червоному Хресті підкреслили, що не займаються транспортуванням військовополонених в місця їх утримання.
Згідно з мандатом, наданим Червоному Хресту державами згідно з Женевськими конвенціями 1949 року, представники організації повинні мати негайний доступ до всіх військовополонених у всіх місцях їх утримання.
Нагадаємо, 16 травня почався порятунок військових з "Азовсталі". У Міноборони заявляли, що в медустанову в тимчасово окупованому Новоазовську було евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги, а ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.
Також повідомлялося, що в Маріуполі на території "Азовсталі" все ще залишаються українські військові, а значить операція з порятунку яких буде продовжена.
За даними комбригу Нацгвардії, на території заблокованого російськими окупантами заводу "Азовсталь" в Маріуполі - близько 600 поранених українських військових. 40 з них - у важкому стані.
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