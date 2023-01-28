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Сотні вантажівок зупинились. На трасі Одеса-Рені величезний затор через негоду

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Субота 28 січня 2023 12:33
Сотні вантажівок зупинились. На трасі Одеса-Рені величезний затор через негоду Фото: на трасі Одеса-Рені величезний затор через негоду (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: Сергій Пишкін

Південь Одеської області замітає снігом через сильну негоду. На трасі Одеса-Рені утворився великий затор із вантажівок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Думська".

Зазначається, що сотні вантажівок зупинились через снігопад й ожеледицю. Наразі вони не можуть продовжувати рух через сильну негоду.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у ці вихідні в Україні очікується сильний сніг та дощі. Тим часом у східних областях температура впаде до -10 градусів.

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