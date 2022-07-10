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Более сотни убитых оккупантов и склады с ракетами: Арестович об ударе ВСУ по Новой Каховке

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские бойцы использовали Himars против российских военных в Новой Каховке. Более сотни оккупантов погибли в результате удара.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советника главы Офиса президента Алексея Орестовича.

Во время вчерашнего удара по пункту управления 49 армии, были уничтожены:

  • ПВО;
  • склады с ракетами для ПВО;

По предварительным данным, наши бойцы ликвидировали более сотни оккупантов, около 200 получили ранения. Половина раненых в тяжелом состоянии и часть из них вероятно не выживет.

Также сегодня наши бойцы запустили по оккупантам еще 11 ракет Himars. Поразили склады с боеприпасами и ПММ в:

  • Мариуполе;
  • Алчевске;
  • Шахтерске;
  • Кировском;
  • Харцызске;
  • Чистякове;
  • Зугрэсе;
  • Придорожном;
  • Иловайске;
  • Шахте Калина;
  • Ленинском районе Донецка.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов, включая четыре новых системы HIMARS.

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Российская ФедерацияУкраинаНовая Каховка