Более сотни убитых оккупантов и склады с ракетами: Арестович об ударе ВСУ по Новой Каховке

Украинские бойцы использовали Himars против российских военных в Новой Каховке. Более сотни оккупантов погибли в результате удара.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советника главы Офиса президента Алексея Орестовича.
Во время вчерашнего удара по пункту управления 49 армии, были уничтожены:
По предварительным данным, наши бойцы ликвидировали более сотни оккупантов, около 200 получили ранения. Половина раненых в тяжелом состоянии и часть из них вероятно не выживет.
Также сегодня наши бойцы запустили по оккупантам еще 11 ракет Himars. Поразили склады с боеприпасами и ПММ в:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов, включая четыре новых системы HIMARS.
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