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Більше сотні вбитих окупантів та склади з ракетами: Арестович про удар ЗСУ по Новій Каховці

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські бійці використали Himars проти російських військових у Новій Каховці. Більше сотні окупантів загинули внаслідок удару.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку радника голови Офісу президента Олексія Орестовича.

Під час вчорашнього удару по пункту управління 49 армії, були знищені:

  • ППО;
  • склади з ракетами для ППО;

За попередніми даними, наші бійці ліквідували більше сотні окупантів, близько 200 отримали поранення. Половина поранених у важкому стані й частина з них імовірно не виживе.

Також сьогодні наші бійці запустили по окупантам ще 11 ракет Himars. Вразили склади з боєприпасами й ПММ у:

  • Маріуполі;
  • Алчевську;
  • Шахтарську;
  • Кіровському;
  • Харцизьку;
  • Чистякові;
  • Зугресі;
  • Придорожньому;
  • Іловайську;
  • Шахті Каліна;
  • Ленінському райАоні Донецька.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів, включаючи чотири нових системи HIMARS.

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Російська ФедераціяУкраїнаНовая Каховка