Более сотни убитых оккупантов и склады с ракетами: Арестович об ударе ВСУ по Новой Каховке

Украинские бойцы использовали Himars против российских военных в Новой Каховке. Более сотни оккупантов погибли в результате удара.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу советника главы Офиса президента Алексея Орестовича.

Во время вчерашнего удара по пункту управления 49 армии, были уничтожены:

ПВО;

склады с ракетами для ПВО;

По предварительным данным, наши бойцы ликвидировали более сотни оккупантов, около 200 получили ранения. Половина раненых в тяжелом состоянии и часть из них вероятно не выживет.

Также сегодня наши бойцы запустили по оккупантам еще 11 ракет Himars. Поразили склады с боеприпасами и ПММ в: