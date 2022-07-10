Більше сотні вбитих окупантів та склади з ракетами: Арестович про удар ЗСУ по Новій Каховці
Українські бійці використали Himars проти російських військових у Новій Каховці. Більше сотні окупантів загинули внаслідок удару.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку радника голови Офісу президента Олексія Орестовича.
Під час вчорашнього удару по пункту управління 49 армії, були знищені:
- ППО;
- склади з ракетами для ППО;
За попередніми даними, наші бійці ліквідували більше сотні окупантів, близько 200 отримали поранення. Половина поранених у важкому стані й частина з них імовірно не виживе.
Також сьогодні наші бійці запустили по окупантам ще 11 ракет Himars. Вразили склади з боєприпасами й ПММ у:
- Маріуполі;
- Алчевську;
- Шахтарську;
- Кіровському;
- Харцизьку;
- Чистякові;
- Зугресі;
- Придорожньому;
- Іловайську;
- Шахті Каліна;
- Ленінському райАоні Донецька.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів, включаючи чотири нових системи HIMARS.
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