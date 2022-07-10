Більше сотні вбитих окупантів та склади з ракетами: Арестович про удар ЗСУ по Новій Каховці

Українські бійці використали Himars проти російських військових у Новій Каховці. Більше сотні окупантів загинули внаслідок удару.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку радника голови Офісу президента Олексія Орестовича.

Під час вчорашнього удару по пункту управління 49 армії, були знищені:

ППО;

склади з ракетами для ППО;

За попередніми даними, наші бійці ліквідували більше сотні окупантів, близько 200 отримали поранення. Половина поранених у важкому стані й частина з них імовірно не виживе.

Також сьогодні наші бійці запустили по окупантам ще 11 ракет Himars. Вразили склади з боєприпасами й ПММ у: