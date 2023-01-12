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Сотні тисяч людей без світла. Укренерго показало наслідки удару, пожежу гасили 8 годин

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Украна, Четвер 12 січня 2023 13:59
Сотні тисяч людей без світла. Укренерго показало наслідки удару, пожежу гасили 8 годин Фото: "Укренерго" показало наслідки удару по підстанції, пожежу гасили 8 годин (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти здійснили ракетний обстріл однієї з підстанцій "Укренерго". Сотні тисяч людей залишились без світла, а пожежу на енергооб'єкті довелося гасити третину доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Три ракетні прильоти на підстанцію, яка забезпечує світло для сотні тисяч людей. До 5 ракет за один раз. А гасити до кінця тривоги не можна - бо з досвіду знаєш, що може прилетіти ще", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли електрики, вісім годин рятувальники приборкували пожежу на об’єкті.

Як повідомлялось, на ранок 12 січня в Україні зберігається значний дефіцит потужності. В дев'яти областях країни ввели аварійні відключення з самого ранку.

При цьому в Україні вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури. Це дає змогу постачати українцям тепло.

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відключеня світла
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