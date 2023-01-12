Сотні тисяч людей без світла. Укренерго показало наслідки удару, пожежу гасили 8 годин

Окупанти здійснили ракетний обстріл однієї з підстанцій "Укренерго". Сотні тисяч людей залишились без світла, а пожежу на енергооб'єкті довелося гасити третину доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Три ракетні прильоти на підстанцію, яка забезпечує світло для сотні тисяч людей. До 5 ракет за один раз. А гасити до кінця тривоги не можна - бо з досвіду знаєш, що може прилетіти ще", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли електрики, вісім годин рятувальники приборкували пожежу на об’єкті.