Сотні тисяч людей без світла. Укренерго показало наслідки удару, пожежу гасили 8 годин
Окупанти здійснили ракетний обстріл однієї з підстанцій "Укренерго". Сотні тисяч людей залишились без світла, а пожежу на енергооб'єкті довелося гасити третину доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Три ракетні прильоти на підстанцію, яка забезпечує світло для сотні тисяч людей. До 5 ракет за один раз. А гасити до кінця тривоги не можна - бо з досвіду знаєш, що може прилетіти ще", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли електрики, вісім годин рятувальники приборкували пожежу на об’єкті.
Як повідомлялось, на ранок 12 січня в Україні зберігається значний дефіцит потужності. В дев'яти областях країни ввели аварійні відключення з самого ранку.
При цьому в Україні вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури. Це дає змогу постачати українцям тепло.
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