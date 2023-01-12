Аварійні відключення майже в 10 областях: "Укренерго" оцінило стан енергосистеми

В Україні зберігається значний дефіцит потужності. В дев'яти областях країни ввели аварійні відключення з самого ранку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

"Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. Вже зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення", - пише пресслужба.

Зазначається, що значний дефіцит потужності зберігається особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, коли Києву припинить загрожувати повний блекаут.

Тим часом в "Укренерго" вважають, що повний блекаут в країні більш теоретичний ніж реальний сценарій, але є й песимістичний сценарій.

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