Сотни тысяч людей без света. "Укрэнерго" показало последствия удара, пожар тушили 8 часов
Оккупанты произвели ракетный обстрел одной из подстанций "Укрэнерго". Сотни тысяч человек остались без света, а пожар на энергообъекте пришлось тушить треть дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Три ракетных прилета на подстанцию, которая обеспечивает свет для сотни тысяч человек. До 5 ракет за один раз. А гасить до конца тревоги нельзя - потому что из опыта знаешь, что может прилететь еще", - говорится в сообщении.
Как рассказали электрики, восемь часов спасатели гасили пожар на объекте.
Как сообщалось, на утро 12 января в Украине сохраняется значительный дефицит мощности. В девяти областях страны ввели аварийные отключения с самого утра.
При этом в Украине уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры. Это позволяет поставлять украинцам тепло.
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