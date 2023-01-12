ua ru
Чт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сотни тысяч людей без света. "Укрэнерго" показало последствия удара, пожар тушили 8 часов

Новина українською →
Украина, Четверг 12 января 2023 13:59
Сотни тысяч людей без света. "Укрэнерго" показало последствия удара, пожар тушили 8 часов Фото: "Укрэнерго" показало последствия удара по подстанции, пожар тушили 8 часов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты произвели ракетный обстрел одной из подстанций "Укрэнерго". Сотни тысяч человек остались без света, а пожар на энергообъекте пришлось тушить треть дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Три ракетных прилета на подстанцию, которая обеспечивает свет для сотни тысяч человек. До 5 ракет за один раз. А гасить до конца тревоги нельзя - потому что из опыта знаешь, что может прилететь еще", - говорится в сообщении.

Как рассказали электрики, восемь часов спасатели гасили пожар на объекте.

Как сообщалось, на утро 12 января в Украине сохраняется значительный дефицит мощности. В девяти областях страны ввели аварийные отключения с самого утра.

При этом в Украине уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры. Это позволяет поставлять украинцам тепло.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світла
NEWS
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
DAILY
Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе