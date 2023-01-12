В Україні відновили понад половину зруйнованих чи пошкоджених об'єктів інфраструктури
В Україні вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури. Це дає змогу постачати українцям тепло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Штабу з підготовки до опалювального сезону, голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова у Facebook.
Як зазначив Чернишов, вже пройдена перша половину найважчого в історії України опалювального сезону.
"Попри обстріли, місцева влада, комунальники та енергетики вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури, які дають нам змогу постачати українцям тепло", - повідомив він.
Нагадаємо, Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ на економіку України. У всіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.
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